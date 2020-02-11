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Новости Одессы и Одесской области

В Одеському СІЗО затримали співробітника, який збував наркотики в’язням

В Одеському СІЗО затримали співробітника, який збував наркотики в’язням

Прокуратура Одещини здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного збуту наркотичних засобів працівником Одеського слідчого ізолятора.

Про це повідомляє Прокуратура в Одеській області.

За версією слідства, службовець систематично проносив на територію установи наркотичні засоби для постачання особам, які утримуються в СІЗО.

Вчора вранці, 10 лютого, співробітника ізолятору затримали правоохоронці. Під час обшуку у чоловіка вилучили канабіс, метадон та амфетамін.

Наразі вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу УСБУ в Одеській області та за сприяння УВБ Державної кримінально-виконавчої служби України (ч. 2 ст. 307 КК України).

Фото: УНІАН

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