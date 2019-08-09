В Одеській області знайшли тіло хлопчика, якого кілька днів тому віднесло у море

Сьогодні, 9 серпня, водолази дістали з води загиблого підлітка.
Про це повідомляється на сайті ДСНС.
Сьогодні, о 10:40 на відстані 70 – 80 метрів від берега, у районі села Григорівка виявлено загиблого хлопчика. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло дитини з води.
На місці події з родичами та близькими загиблого працюють психологи ДСНС.
Для пошуків зниклого було задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 «Морської пошуково-рятувальної служби» та катер «Акур» порту «Южний».
Загалом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14,3 тис. кв. м.
Нагадаємо, в Одеській області у морі шукали 13-річного хлопця.
Фото: ДСНС
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