В Одеській області знайшли тіло хлопчика, якого кілька днів тому віднесло у море

Сьогодні, 9 серпня, водолази дістали з води загиблого підлітка.

Про це повідомляється на сайті ДСНС.

Сьогодні, о 10:40 на відстані 70 – 80 метрів від берега, у районі села Григорівка виявлено загиблого хлопчика. Водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення дістали тіло дитини з води.

На місці події з родичами та близькими загиблого працюють психологи ДСНС.

Для пошуків зниклого було задіяно прикордонну службу, катер ПРК-01 «Морської пошуково-рятувальної служби» та катер «Акур» порту «Южний».

Загалом обстежено 25 кілометрів узбережжя та дно Чорного моря на площі 14,3 тис. кв. м.

Нагадаємо, в Одеській області у морі шукали 13-річного хлопця.

Фото: ДСНС