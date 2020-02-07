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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області запустили державний аграрний реєстр у пілотному режимі

В Одеській області запустили державний аграрний реєстр у пілотному режимі

5 лютого розпочалися виїзди мобільних груп операторів в ОТГ Київської, Черкаської, Одеської, Львівської, Волинської та Миколаївської областей для допомоги у внесенні відомостей про агровиробників у Державний аграрний реєстр.

Про це повідомляє Урядовий портал.

Оператори допомагатимуть аграріям вносити відомості про себе в систему та збиратимуть відгуки про її функціонал та роботу.

– Під час реєстрації будуть присутні представники системи Безоплатної правової допомоги, які надаватимуть консультації з правових питань охочим стати учасником Реєстру, а також представники Держгеокадастру, які консультуватимуть із земельних питань, – повідомила заступник Міністра юстиції України Валерія Коломієць.

Вона зазначила, що аграрний реєстр надаватиме низку послуг для аграріїв. На пілотному етапі, у своєму онлайн-кабінеті аграрій зможе слідкувати за інформацією про себе, отримавши інформацію з чотирьох реєстрів: Державного земельного кадастру, Реєстру юридичних та фізичних осіб, Реєстру речових прав та Реєстру тварин.

Після внесення до реєстру, учасники зможуть подавати заявки на виправлення помилок та реєстрацію земельних ділянок в кадастрі. Зокрема, спеціалісти Держгеокадастру будуть здійснювати опрацювання заявок на виправлення помилок та реєстрацію ділянок із використанням можливостей камеральних робіт та на основі архівної документації із землеустрою.

Зареєстровані агровиробники також матимуть прямий доступ до актуальної інформації щодо програм державної підтримки та можливостей щодо їх використання.

Для реєстрації необхідно перевірити наявність актуального кваліфікованого електронного підпису (КЕП). У разі відсутності КЕП його можна зробити самостійно, або це допоможе зробити оператор під час реєстрації (у випадку наявності рахунку в ПриватБанк, для цього необхідно також взяти з собою флешку). Реєстрація та користування Реєстром безкоштовні.

Довідково

Державний аграрний реєстр – електронний майданчик, який сприятиме створенню прозорої системи державної підтримки аграріїв, зробить взаємодію між державою та сільськогосподарським виробником простою, доступною, зручною та простежуваною. За допомогою Аграрного реєстру планується надавати державні сервіси, спростити доступ до банківського фінансування та програм кредитних гарантій, а також запровадити програми таргетованої державної підтримки й оцінювати їх ефективність.

Ознайомитися з планом роботи мобільних команд операторів можна за посиланням: https://bit.ly/3b6F9ol 

Покрокова інструкція для реєстрації доступна у відео: https://bit.ly/31c7h5chttps://bit.ly/2tczqfR

Фото: 112 Україна

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