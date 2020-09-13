В Одеській області заборонили виловлювати раків

Про це повідомляє Одеський рибоохоронний патруль.

З 13 вересня встановлюється заборона на промисловий та любительський вилов раків у р. Дунай та Придунайських озерах.

Заборона встановлюється у зв’язку з початком їх розмноження.

Як відомо, живуть раки від 20 до 50 років. Статевозрілими стають на третьому році життя, при досягненні довжини 7-8 см. Спарювання відбувається у вересні-листопаді, а іноді й взимку. Плідність раків залежить від їхнього віку й розміру. У середньому одна самка рака може принести потомство в 300-400 екз. Через два-три тижні після запліднення самка відкладає ікру під черевце для подальшого виношування, яке триває близько семи місяців. Зазвичай, вихід молоді відбувається у кінці травня – на початку червня, коли температура води досягає 21-23°C.

Нагадуємо, лов раків під час заборони є грубим порушенням рибоохоронного законодавства відповідно до ч. 4 ст. 85 КУпАП. За кожен незаконно добутий екземпляр рака передбачені збитки у розмірі 25,5 грн та штраф – 680 грн.