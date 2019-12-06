В Одеській області середня пенсія нижче, ніж середня по країні

На 1 жовтня 2019 року в Києві залишився найвищий показник середньої пенсії по країні – 4167грн, а на Тернопільщині найнижчий – 2323грн. Різниця між регіонами складає 1844грн.

На початок жовтня поточного року середня пенсія по країні становила 3020грн, тоді як на початок січня вона складала 2646грн. Таким чином за дев’ять місяців розмір середньої пенсії зріс на 14,1%.

У семи регіонах цей показник вище середньостатистичного по країні, а саме в Києві – 4167грн, Донеччині – 3963грн, Луганщині – 3670грн, Дніпропетровщині – 3435грн, Запоріжжі – 3201грн, Київщині – 3074рн і Харківщині – 3069грн.

У всіх інших областях середня пенсія нижче, ніж середня по країні:

Полтавській – 2950грн,

Одеській – 2864грн,

Миколаївській – 2808грн,

Львівській – 2746грн,

Сумській – 2721грн,

Чернігівській – 2691грн,

Черкаській – 2690грн,

Кіровоградській – 2669грн,

Житомирській – 2627грн,

Херсонській – 2591грн,

Івано-Франківській – 2579грн,

Волинській – 2539грн,

Хмельницькій – 2531грн,

Вінницькій – 2529грн,

Рівненській – 2525грн,

Закарпатській – 2395грн,

Чернівецькій – 2394грн

Тернопільській – 2323грн.

Аналіз даних Пенсійного фонду показав, що з 1 січня по 1 жовтня цього року найбільше зріс середній розмір пенсії в Луганській області – на 15,7%, Донецькій – на 15,2% і Полтавській – на 14,9%.

Далі розташувалися:

Харківщина – на 14,7%,

Київщина – на 14,6%,

Дніпропетровщина – на 14,5%,

Черкащина – на 14,3%,

Запоріжжя – на 14,2%,

Сумщина – на 14%,

Чернігівщина – на 13,9%,

Кіровоградщина – 13,8%,

Львівщина – 13,7%,

Житомирщина – 13,6%,

Миколаївщина – 13,5%,

Волинь і Хмельниччина – 13,4%,

Київ – 13,3%,

Вінниччина і Одещина – 13,2%,

Херсонщина – 13%,

Рівненщина – 12,9%,

Івано-Франківщина та Тернопільщина – 12,8%.

Найнижчий показник зростання рівня життя пенсіонерів у Закарпатській області – на 11,9% і Чернівецькій – на 12,1%.