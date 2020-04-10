В Одеській області серед 50 хворих на COVID-19 четверо медиків

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций під час тижневого звіту по коронавірусу.

Щотижневий звіт про заходи Одеської обласної державної адміністрації по протидії COVID-19:

1. Станом на 16:00 10-го квітня зареєстровано 50 випадків захворювання на COVID-19. Наймолодшому пацієнту — 18 років, найстаршому — 82. Серед хворих четверо медиків.

2. Наразі в Одеській області є достатня кількість наборів для ПЛР-тестування. За допомогою цих наборів можна зробити до 5 тисяч тестів на COVID-19. Міністерство охорони здоров’я України почало тестувати методом ПЛР усі випадки пневмонії, всіх контактних осіб хворих на COVID-19 та всіх людей, які повернулися з-за кордону до появи симптомів коронавірусної хвороби.

3. 70 осіб, які прибули з-за кордону, знаходяться на обсервації в Санаторії Куяльник і базі відпочинку Адміністрація морських портів України/Ukrainian Sea Ports Authority у місті Южне. Вони забезпечені всім необхідним. Вчора обласна рада підтримала проект щодо виділення 4 мільйонів гривень на ці заходи.

4. Одеська обласна рада проголосувала за підвищення окладу для медиків Одеської області, які борються з коронавірусом. Загальна сума доплат медикам становить 28,8 млн грн. Необхідні зміни вже внесені в програму «Доступна медицина».

5. Цього тижня в Одеському обласному центрі телемедицини провели онлайн-зустріч із лікарями Одеської області. У форматі «питання-відповідь» обговорили протокол лікування COVID-19. На онлайн-зустрічі були присутні більше 100 медиків з усіх районів області.

6. Зусиллями Одеської ОДА вже закуплено 15 тисяч захисних костюмів, 646 тисяч пар рукавичок, 12 409 масок, 7260 респіраторів, 2600 окулярів, 7720 тестів, 50 моніторів та іншого медичного обладнання. Опорні лікарні комплектуються запасами кисню для потенційних важких пацієнтів.

7. Ще одна новина щодо доступності ліків у період карантину. Жителі Одещини з цього тижня можуть замовити безкоштовну доставку ліків-онлайн на сервісі Liki24.com – ліки без головного болю за посиланням у першому коментарі. Після замовлення медикаменти безкоштовно буде доставляти Укрпошта.

8. Всеукраїнська рада церков погодилася, що наразі релігійні заходи мають бути обмеженими. А богослужіння будуть відбуватися в режимі відеотрансляції. Також у Раді Церков заявили, що сприятимуть тому, аби якомога більша кількість віруючих людей зустріли свята вдома.

Фото: dli.donetsk.ua

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