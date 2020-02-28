В Одеській області розпочали підготовку до туристичного сезону

Уже затверджено лан заходів з підготовки до туристичного сезону у 2020 році.

Про це повідомив очільник Одеської ОДА Максим Куций у Facebook.

– Одещина готується до туристичного сезону! Затвердив план заходів з підготовки до туристично-курортного сезону в Одеській області на 2020 рік. Головний пункт – влада на місцях має забезпечити безперешкодний та безоплатний доступ громадян до моря, – повідомив Куций.

Відтак, райдержадміністрації та керівники міст і селищ повинні створити безбар’єрний простір для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Всі пляжі мають бути чистими та охайними, а послуги на них – якісними. Одещина – це головний курортно-рекреаційний регіон країни. А відпочинок на Чорному морі має залишати тільки приємні емоції та спогади!

Фото: golos.com.ua

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