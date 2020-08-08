В Одеській області обірвався ліфт, у якому знаходилась 10-річна дитина

Сьогодні, 8 серпня, о 07:16 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про те, що в житловому будинку обірвався ліфт за адресою: м. Чорноморськ, вул. Віталія Шума, 6.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що в 9-ти поверховому житловому будинку обірвався ліфт з 3-го на 1-й поверх, в якому знаходилась дитина.
Підрозділом ДСНС за допомогою шансового інструменту двері ліфту відчинено, дитину, орієнтовно 10 років, врятовано та передано батькам. Обставини події та особисті дані дитини встановлюються.
Від ДСНС залучались 1 одиниця техніки та 5 чоловік особового складу.
Фото: пресслужба