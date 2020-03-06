В Одеській області найстаршому нареченому – 93 роки, нареченій – 83

До Міжнародного дня жінок Головне управління статистики в Одеській області представило цікаві дані за 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління статистики в Одеській області.

Так, впродовж 2019 року у області зареєстрували 16,7 тис. шлюбів. Найстаршому нареченому – 93 роки, нареченій – 83 роки, а наймолодшим молодятам – по 16 років.

У той же час народилося 20,9 тис. дітей. Середній вік матері при народженні дитини – 29 років. Наймолодшій матері – 13 років, найстаршій – 53 роки.

Фото: Belleza Bienestar A&G

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