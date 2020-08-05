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В Одеській області нагородили 15-річного хлопця за порятунок потопаючого чоловіка

В Одеській області нагородили 15-річного хлопця за порятунок потопаючого чоловіка

В Таїровській об’єднаній територіальній громаді відбулось нагородження 15-річного підлітка Микити Пономаренка.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

Під час перебування на міському пляжі 1 серпня, хлопець врятував чоловіка на воді. Коли вихідного дня, вранці Микита прийшов на пляж в районі Бурлачої балки то у воді він помітив непритомного чоловіка. Підліток кинувся у воду і витяг людину на берег та покликав допомогу. Медики, які прибули на виклик встановили, що у постраждалого напад важкої хвороби і якби не своєчасна допомога він міг загинути.

Рятувальники нагородили Микиту, учня Одеської загальноосвітньої школи №65, грамотою та цінним подарунком і запросили після закінчення школи неодмінно вступати до навчального закладу ДСНС, адже його покликання — рятувати людей. Разом з подякою молодому чоловіку вручений сертифікат на одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тис. грн.

Фото: пресслужба

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Редакция ПРОФИЛЬ

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