В Одеській області на кордоні з Молдовою у мікроавтобусі виявили мотоцикл, а в ньому – рація та штатив до кулемета (фото)

У мікроавтобусі – мотоцикл, а в ньому – рація та штатив до кулемета.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

У пункті пропуску «Старокозаче», що на кордоні з Молдовою в Одеській області, виявили прихований товар військового призначення.

Під час перевірки мікроавтобуса, яким громадянин Молдови віз з України мотоцикл з коляскою, оглядова група знайшла в мотоциклі радіостанцію «Р-105» та штатив до кулемета (товари військового призначення, які підлягають державному експортному контролю).

Після складання відповідних процесуальних документів транспортні засоби, радіостанцію та штатив до кулемета тимчасово вилучили працівники митниці.

Фото: ДПСУ

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