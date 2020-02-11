В Одеській області минулого року скоротилася кількість боржників за оплату комунальних послуг

Про це повідомляє пресслужба ГУ статистики в Одеській області.

За 2019 рік мешканці Одещини сплатили за житлово-комунальні послуги 6,34 млрд грн, що складає 92,6% сум, нарахованих за цей період.

Охоче жителі області оплачують послуги централізованого опалення та постачання гарячої води (99,4% сплат). Однак найбільше боргів серед населення за постачання природного газу (85,4% сплат).

Заборгованість з оплати комуналки на кінець грудня збільшилась у порівнянні з початком минулого року на 14,1% та становила 4046,5 млн грн. 68,7% – заборгованість за постачання природного газу та 18,2% – за централізоване опалення та постачання гарячої води.

Деякі платники у грудні минулого року мали борг за три місяці і більше за постачання природного газу, а саме 68,4% власників житла, за утримання будинків і прибудинкових територій – 32,% боржників, за вивезення побутових відходів – 30,7% населення, за централізоване опалення та постачання гарячої води – 16,1%, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 15,4%.

Також мешканці Одещини заборгували за постачання електроенергії на кінець грудня 2019 року 440,8 млн грн, що порівняно з 2018 роком менше на 16,3 млн грн.

Фото: zoda.gov.ua