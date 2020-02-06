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Новости Одессы и Одесской области

В Одеській області Міносвіти випробовуватиме новий механізм фінансування закладів профтехосвіти

В Одеській області Міносвіти випробовуватиме новий механізм фінансування закладів профтехосвіти

До 2022 року фінансування регіонального замовлення у закладах професійної освіти міст Вінниця, Одеса та Суми відбуватиметься за рахунок обласних бюджетів, а не міських.

Про це йдеться на сайті МОН.

Це закладено у пілотний проєкт щодо фінансування профосвіти, який реалізує Міністерство освіти і науки. Перелік областей-учасників та умови, за якими проходитиме пілот, був схвалений на засіданні Кабміну вчора, 5 лютого 2020 року.

– Коли більшість бюджетних місць у профтехах почали фінансуватись із бюджетів областей та міст-обласних центрів, ми отримали багато проблем із системою управління закладами та формуванням замовлення. Такий підхід заважає створити цілісну систему освіти, яка відповідатиме на потреби усього регіонального ринку праці,  — відзначила  Міністерка освіти і науки Ганна Новосад.

Вона пояснила, що в містах-обласних центрах працює багато профтехів із дуже різними профілями  — і аграрні, і технічні, і будівельні тощо. Історично далеко не всі вони готували людей для роботи у містах, значна частина розташовувалась в обласному центрі через логістичну зручність, однак більшість дітей, що там навчались, були з сільської місцевості.

– Зараз містам невигідно фінансувати такі заклади, але для регіонального ринку праці вони відіграють важливу роль. Це призводить до штучного урізання кількості бюджетних місць, а найбільше у такій ситуації страждають роботодавці. Це рішення запроваджує модель, де всі заклади будуть знаходитися в управлінні та на фінансуванні області, а та вже формуватиме замовлення відповідно до потреб усього регіонального ринку праці,  — додала Міністр.

Запуск пілота планується вже з 1 вересня. Раз у півроку області-учасники подаватимуть до МОН докладну інформацію про те, як втілюється проєкт, якими є переваги та недоліки механізму тощо.

Міністерство також внесло необхідні зміни до Бюджетного кодексу, що на період пілота дозволять міським радам фінансувати підготовку учнів, які зареєстровані в їхніх містах.

Фото: МОН

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