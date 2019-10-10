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В Одеській науковій бібліотеці оцифрували видання XVI-XX століття: тепер кожен може їх переглянути

В Одеській науковій бібліотеці оцифрували видання XVI-XX століття: тепер кожен може їх переглянути

Наразі оцифрували уже 24 видання.

Про це повідомляється на сайті Одеської національної наукової бібліотеки.

Так, у бібліотеці втілили проєкт «Цифрова бібліотека», який було здійснено за сприяння Українського культурного фонду. Суть проєкту передбачає оцифрування та забезпечення відкритого віддаленого доступу до фондів Одеської національної наукової бібліотеки.

Саме у цих фондах зберігається понад 200 тисяч рідкісних книжкових пам’яток, які становлять виняткову цінність з огляду історії, культури, етнології та науки України і підлягають занесенню до Державного реєстру національного культурного надбання.

Також проєкт сприяє  збереженню та популяризації культурної спадщини України.

Переглянути книжки можна за посиланням.

Скріншот із сайту “Цифрова бібліотека”

В рамках проєкту у бібліотеці оцифрували  документи українською мовою 1801–1922 років видання, незалежно від території їх надрукування, та будь-якою іншою мовою, що вийшли на території сучасної України протягом 1801–1860 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Одеській науковій бібліотеці представлять оцифровані стародруки та рукописні книги.

Фото: Saatchi Art

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