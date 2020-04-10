В Одеській інфекційній лікарні з обсервації втекла жителька Києва (відео)

Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

На Одещині жінка перебувала на обсервації після повернення з-за кордону. Потім їй стало зле і її поклали до лікарні. Експрес-тести на COVID-19 дали позитивний результат.

Після чого взяли біоматеріали для проведення ПЛР-дослідження. Воно виявилося негативним. Утім, цих результатів пацієнтка не дочекалася і попутним автотранспортом вирушила до Києва, де вона мешкає. Зараз її шукає поліція.

– По прибуттю в Україну всі громадяни підписують документ про обов’язкову обсервацію та підписують про те, що знайомі з правилами дотримання цієї обсервації. Одна з трьох пацієнтів самовільно покинула лікарню після того, як її було доставлено та взято тести на захворювання. Ми з’ясовуємо всі обставини цієї події, цією справою вже займається Нацполіція, – розповів Максим Куций, голова Одеської обласної державної адміністрації.

Фото: 24 Канал

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