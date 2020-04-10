fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одеській інфекційній лікарні з обсервації втекла жителька Києва (відео)

В Одеській інфекційній лікарні з обсервації втекла жителька Києва (відео)

Наразі утікачку розшукує поліція.

Про це йдеться у сюжеті 5 каналу.

На Одещині жінка перебувала на обсервації після повернення з-за кордону. Потім їй стало зле і її поклали до лікарні. Експрес-тести на COVID-19 дали позитивний результат.

Після чого взяли біоматеріали для проведення ПЛР-дослідження. Воно виявилося негативним. Утім, цих результатів пацієнтка не дочекалася і попутним автотранспортом вирушила до Києва, де вона мешкає. Зараз її шукає поліція.

– По прибуттю в Україну всі громадяни підписують документ про обов’язкову обсервацію та підписують про те, що знайомі з правилами дотримання цієї обсервації. Одна з трьох пацієнтів самовільно покинула лікарню після того, як її було доставлено та взято тести на захворювання. Ми з’ясовуємо всі обставини цієї події, цією справою вже займається Нацполіція, – розповів Максим Куций, голова Одеської обласної державної адміністрації.

Фото: 24 Канал

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить