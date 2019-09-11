В Одеській академії курсантів навчають офіцери Великої Британії та США

В Одесі на базі Військової академії розпочався навчальний курс зі штабного планування для офіцерів управління оперативного командування «Південь».

Про це повідомляє Міністерство оборони України з посиланням на Інформагентство Міноборони АрміяInform.

Навчання проводиться у рамках заходів Міжнародного співробітництва за програмою збройних сил Великої Британії Orbital. Курс проводитимуть офіцери збройних сил Великої Британії та США за напрямками оперативної підготовки та логістичного забезпечення.

Упродовж тижня офіцери оперативного командування «Південь» отримають знання та детально ознайомляться з технікою оперативного планування, яка успішно діє у збройних силах країн НАТО.

Цей курс відбувається у Збройних Силах України вже вп’яте і триватиме до кінця тижня.

Фото: Думская