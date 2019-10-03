В Одесі знімають документальний фільм про український флот

Про це повідомляє Інформаційне агентство Міністерства оборони України.

В Одесі тривають зйомки повнометражного документального фільму «Український флот. Століття традиції». Проєкт став переможцем конкурсу, проведеного Українським культурним фондом, та отримав підтримку на етапі девелопменту.

Цей фільм розповість про історію заснування та становлення українського флоту в часи Визвольних Змагань 1917–1921 рр., відновлення ВМС України, «холодної війни» з Чорноморським флотом Радянського Союзу 1992–1996 рр. до анексії Криму та модернізації і реформування Військово-Морських Сил України у новій реальності гібридної війни.

Автори фільму – члени творчого об’єднання DocNoteFilms. Це вже не перша їхня співпраця з Військово-Морськими Силами ЗС України. У 2016 році саме вони створили повнометражний документальний фільм «Крим, як це було/Crimea. As it was».

– Ідея створення стрічки виникла давно, ще під час роботи над першим фільмом. Тоді ми зрозуміли, що про флот треба говорити, оскільки це маловідкрита тема, особливо історія його формування, яка є досить непростою. Нині дуже цікавий момент трансформації флоту, коли ламається стара система, відбувається перехід на стандарти НАТО, зміцнюється співпраця з іншими країнами, з’являються нові кораблі і формуються екіпажі. Тому ми очікуємо, що фільм стане своєрідним екскурсом в історію і відповість на безліч запитань, – розповідає виконавчий продюсер Сергій Малярчук.

Також він зазначив, що архівів дуже мало, однак творча група докладає усі сили, аби створити цікавий і якісний продукт.

Зйомки відбуваються не лише в Одесі, творча група працюватиме в Бердянську, Маріуполі, Миколаєві.

– Ми намагаємося зрозуміти, в якому стані флот перебуває нині і куди він прямує далі. Багато спілкуємося з людьми, які є носіями історії флоту: з тими, хто ще служить, і з ветеранами, – зазначає режисер Костянтин Кляцкін. – Цей фільм для широкої глядацької аудиторії. Ми хочемо, щоб українці побачили цю стрічку і зрозуміли, що Україна – це морська держава, у неї є свої Військово-Морські Сили, щоб зрозуміли, навіщо Україні захищати свої моря. Зйомки триватимуть ще довго, адже це непростий шлях, як і непростий шлях формування самих ВМС. І разом з глядачами ми станемо свідками великої трансформації, на яку моряки чекали давно.

Творча група впевнена, що, спостерігаючи разом з безпосередніми учасниками новітньої історії українського флоту за морською стихією, її станом, надихаючись нею, глядач зможе перейнятись життям моряків, духом флотського братерства та честі.

Фото: Армія.Інформ