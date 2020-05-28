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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі зміцнять частину схилу на території пляжу «Дельфін» (схема)

В Одесі зміцнять частину схилу на території пляжу «Дельфін» (схема)

Відповідний проєкт рішення був схвалений на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Замовником з розробки проєктної документації та виконання робіт по зміцненню частини схилу території пляжу «Дельфін», між траверсами № 15 та № 15-16 першої черги протизсувних споруд, призначене управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міської ради.

Відповідний проєкт рішення був схвалений на засіданні виконавчого комітету Одеської міськради 28 травня 2020 року.

За результатами обстеження встановлено, що бетонна підпірна стіна на вказаній ділянці знаходиться в незадовільному технічному стані, що може спровокувати активізацію небезпечних інженерно-геологічних процесів. У зв’язку з цим виникла необхідність зміцнення схилу на цій ділянці.

У процесі робіт планується зміцнення ділянки схилу довжиною 32 метри у вигляді пристрою 7 шпунтових паль з озелененням і благоустроєм прилеглої території.

Дані роботи забезпечать стабілізацію зсувних процесів на зазначеній території, створять умови для безпечної експлуатації території схилу, а також сприятливі умови для відпочинку жителів і гостей міста.

Роботи з укріплення частини схилу території пляжу «Дельфін» будуть виконуватися за позабюджетні кошти.

Коментар заступника начальника управління інженерного захисту території міста і розвитку узбережжя Одеської міськради Віталія Парфьонова.

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