В Одесі жителі приватного сектора отримали індивідуальні сміттєві баки (фото)

10 березня в Київському районі, на території ОСН «Чубаївка» стартував пілотний проект департамента міського господарства, який має вивести систему очищення приватного сектора Одеси на якісно новий рівень.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради у Facebook.

Після завершення результативних переговорів між департаментом, ОСН «Чубаївка», місцевими жителями та компанією «Союз», що обслуговує район, було досягнуто згоди про масову закупівлю пересувних міні-контейнерів – такі баки отримає кожен господар домоволодіння, який має укладений договір на вивезення твердих побутових відходів та не має заборгованності.

Вчора і сьогодні контейнери вже почали видавати під розпис – кожен має свій інвентарний номер. За два дні свої міні-баки отримали близько півсотні домогосподарств, а всього «Союз» в межах пілотного проекту закупив 300 баків.

Ця новація має зробити процес збирання та вивозу сміття більш комфортним як для місцевих жителів, так і для компанії, адже баки пристосовані для опороженненя автоматичним способом. З іншого боку, зберігати сміття у герметичному контейнері значно легше: запах не розноситься, домашні або дикі тварини не зможуть дістатися вмісту бака, як це відбувається з пакетами. – Крім того, ми відходимо від місць розміщення контейнерів як таких, а саме в цих локаціях і виникають звалища. Тепер кожен мешканець приватного сектора має слідкувати за територією, що примикає до його оселі. Сподіваємося, що це підвищить рівень свідомості громадян та в цілому покращить санітарний стан району, – відзначив виконуючий обов’язки директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман. Жителі Чубаївки ініціативу департаменту сприйняли позитивно, адже покращення рівня очищення району від сміття зробить проживання у районі більш комфортним. – Особливо радіють ті люди, які жили в місцях поряд зі стихійними звалищами, в епіцентрі антисанітарії, вони сподіваються, що тепер, після того, як в цих місцях почали розбивати клумби та після видачі міні-контейнерів, цей жах закінчиться, – говорить місцева жителька Інна Павлівна. Наразі вивезення сміття на території ОСН «Чубаївка» проводиться двічі на тиждень подзвонковим методом – сміттєвоз проходить та збирає пакети, що виставили мешканці. Фото: пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради у Facebook

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