В Одесі жителі багатоповерхівки розпалили багаття у дворі, аби привернути увагу до відключення світла (фото)

На вул. Гаршина, 5А, жителі ЖК «Лазурне узбережжя» розпалили багаття, намагаючись привернути увагу до своєї проблеми: людям відключили електрику за борги, хоча вони запевняють, що справно платили.

Про це повідомляє 7 канал.

Світло вимкнули позавчора, опівночі. За інформацією РЕМ, у мешканців будинку накопичився загальний борг близько 300 тис. грн.

Як з’ясувалося, у мешканців немає індивідуальних договорів з «Обленерго». Вони кажуть, що платили за світло на картку голові ОСББ, який пізніше заявив, ніби відношення до боргу не має, і взагалі перестав виходити на зв’язок.

Жителі ЖК викликали на місце поліцію і подали правоохоронцям заяву.

Фото: 7 канал

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