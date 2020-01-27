В Одесі жінка вчинила самопідпал: полум’я з її одягу загасили сусіди (відео)

Про це повідомляє odessit.ua.

Інцидент стався сьогодні ввечері, 27 січня.

За словами очевидців, жінка спробувала покінчити життя самогубством і підпалила себе біля будинку на вулиці Ольгіївській, 21.

Як кажуть свідки, вона кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки.

Мешканці будинку вибігли на вулицю і збили полум’я з одягу жінки, а потім викликали постраждалій швидку допомогу.

Фото: 24 Канал

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