В Одесі жінка вчинила самопідпал: полум’я з її одягу загасили сусіди (відео)

Таким чином жінка спробувала покінчити життя самогубством.
Про це повідомляє odessit.ua.
Інцидент стався сьогодні ввечері, 27 січня.
За словами очевидців, жінка спробувала покінчити життя самогубством і підпалила себе біля будинку на вулиці Ольгіївській, 21.
Як кажуть свідки, вона кричала, що втомилася жити і хоче накласти на себе руки.
Мешканці будинку вибігли на вулицю і збили полум’я з одягу жінки, а потім викликали постраждалій швидку допомогу.
Фото: 24 Канал
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