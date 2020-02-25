В Одесі збільшили фінансування дитячих поліклінік

В Одесі дитячі поліклініки забезпечені комп’ютерною технікою і багатофункціональними пристроями, проведена закупівля медичного обладнання, витратних матеріалів, а також смартфонів для доступної комунікації лікарів з пацієнтами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Всі дитячі поліклініки підключені до електронної системи eHealth і провели автономізацію медико-технологічних процесів, а також впровадили міжнародну класифікацію первинної медичної допомоги ICPC-2.

Завдяки проведеній роботі всі дитячі поліклініки Одеси успішно уклали договори з Національною службою здоров’я України про медобслуговування населення за програмою медичних гарантій на первинному рівні. З січня 2019 року почала працювати нова система фінансування первинної медичної допомоги за принципом «гроші йдуть за пацієнтом» відповідно до кількості підписаних декларацій.

Нова модель показала свою ефективність: дитячі поліклініки за надання первинної медичної допомоги отримують в двічі більше фінансування, ніж раніше з медичної субвенції. Це дозволяє провести ремонти, закупити нове обладнання, поліпшити рівень сервісу і якість надання медичної допомоги.

Станом на 20 лютого 2019 року лікарями-педіатрами дитячих поліклінік Одеси підписано 164 546 декларацій, що складає 100,1% від дитячого населення міста. Понад 100% декларацій від зареєстрованого населення підписано в дитячих поліклініках №5, №6 та №7, завдяки тому, що декларації активно укладаються мешканцями прилеглих передмість.

Зараз дитячі поліклініки Одеси готуються до укладання договорів з НСЗУ з надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги. Готовність дитячих поліклінік міста за всіма передбаченими пунктами становить 100%: автономізація закладів, наявність діючої ліцензії, комп’ютеризація та інформатизація, підключення до електронної системи охорони здоров’я, реєстрація закладів і медпрацівників у системі eHealth.

На всіх етапах реформування в Одесі забезпечена безперебійна робота міської амбулаторної педіатричної служби для надання медичної допомоги.

Фото: volynnews.com

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