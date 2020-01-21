В Одесі затримали “мінера” школи, ним виявився 62-річний чоловік

Чоловік пояснив, що в оману правоохоронців ввів заради розваги під дією оковитої.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Повідомлення про можливий вибух у школі на вулиці Академіка Воробьйова на спецлінію «102» надійшло вчора, 20 січня, ввечері.

На об’єкт були скеровані слідчо-оперативна група Хаджибеївського відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, патрульні та рятувальники. Після перевірки вибухових пристроїв та речовин фахівці не виявили.

Відомості за фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єкта власності правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 Кримінального кодексу України та розпочали пошуки правопорушника.

Його особу оперативники Хаджибеївського відділення поліції встановили за кілька годин. Це був 62-річний місцевий мешканець, який вже притягувався до відповідальності за аналогічні злочини. Чоловік пояснив, що в оману правоохоронців ввів заради розваги під дією оковитої.

За скоєне зловмисникові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Фото: ГУНП

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