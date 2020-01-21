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Новости Одессы и Одесской области

13 осіб евакуювали, а вибухівку не знайшли: в Одесі надійшло повідомлення про замінування однієї зі шкіл у Суворовському районі

13 осіб евакуювали, а вибухівку не знайшли: в Одесі надійшло повідомлення про замінування однієї зі шкіл у Суворовському районі

Правоохоронці перевіряли інформацію про замінування однієї зі шкіл у Суворовському районі Одеси.

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Повідомлення про те, що будівля загальноосвітнього закладу, розташована на вулиці Академіка Воробьйова, замінована, до поліції надійшло вчора, 20 січня, від невідомого.

На місце для обстеження об’єкта та прилеглої до нього території скеровано слідчо-оперативну групу Хаджибеївського відділення поліції, працівників вибухотехнічного управління, кінологів, співробітників патрульної поліції та ДСНС.

Станом на 19.55 об’єкт та прилеглу до нього територію перевірено, вибухових пристроїв та речовин не виявлено. З будівлі було евакуйовано близько 13 людей.

Фото ілюстративне: Дніпроград

 

 

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