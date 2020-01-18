В Одесі затримали громадянина Польщі, якого розшукував Інтерпол

Під час проведення оперативних заходів в Одесі працівники внутрішньої безпеки НПУ затримали чоловіка, який виявився громадянином Польщі.

Про це повідомляє пресслужба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.

Крім того, іноземець перебуває у міжнародному розшуку. На батьківщині поляк займався шахрайством та підробкою документів.

Працівники Одеського управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ, працюючи в межах одного з кримінальних проваджень, затримали 39-річного чоловіка. При перевірці його анкетних даних було встановлено, що особа перебуває у міжнародному розшуку за Інтерполом Республікою Польща з 2017 року.

У своїй країні поляк був викритий правоохоронними органами у шахрайських діях та займався підробкою офіційних документів, за що суд постановив взяти його під варту. Однак, зловмисникові вдалося не лише уникнути арешту, а й опинитися в сусідній державі.

Під час огляду оперативники УДВБ НПУ виявили і вилучили в іноземця два паспорти громадянина Ізраїлю, один з яких – з явними ознаками підробки: фото справжнє, але чужі анкетні дані. А також – водійські посвідчення, видані в Республіках Польща та Молдова на його ім’я.

На теперішній час чоловіка затримано та доставлено до відділу поліції. В подальшому розшукуваного буде поміщено до СІЗО, поки триватимуть заходи підготовки до екстрадиції його на батьківщину.

Фото: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України

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