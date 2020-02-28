В Одесі засудили чоловіка, який займався пропагандою сепаратизму в інтернеті

В Одесі за матеріалами СБУ засуджено пропагандиста сепаратизму.

Про це повідомляє пресслужба СБУ в Одеській області.

За матеріалами Служби безпеки України за посягання на територіальну цілісність і недоторканність нашої країни засуджено одесита, який займався пропагандою сепаратизму в інтернеті.

Слідство встановило, що чоловік регулярно розміщував на персональних сторінках соцмереж публікації із закликами до насильницької зміни кордону та захоплення державної влади в Україні.

Під час обшуків за місцем проживання агітатора правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність. Київський районний суд Одеси визнав зловмисника винним в скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки. Вирок набув законної сили. Фото: Конкурент

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