В Одесі зареєстрована найменша кількість безробітних за останні три роки

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

За даними міської служби зайнятості, її послугами протягом року скористалися 5,7 тис. незайнятих трудовою діяльністю громадян, що на 1,3% менше, ніж у 2018 році. Станом на 1 січня на обліку перебувало 1779 безробітних, що є найменшим показником як за поточний рік, так і за останні 3 роки. З їх загальної кількості 1,4 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю, середній розмір якої становив 5,3 тис. грн.

Серед безробітних 83,9% становили службовці, 13,9% – робітники, 2,2% – особи без професії. Демографічна структура істотно не змінюється: 64,8% – жінки, 35% – особи у віці до 35 років.

Кількість заявлених вільних робочих місць (вакансій) у 2019 році збільшилася на 2,4 тис., або на 20,1% і склала 14,6 тис. одиниць, з яких: для службовців – 42,4%, для осіб за робітничими професіями – 45,1%, решта 12,5% – для осіб без професійної підготовки.

Збільшення кількості пропозицій роботи дозволило працевлаштувати 4,1 тис. шукачів роботи, що на 6,1% більше, ніж у 2018 році. При цьому половина з них знайшла роботу в перші дні звернення до міської служби зайнятості.

Підвищеним попитом користувалися фахівці в сфері медицини, торгівлі та послуг, бухгалтери, технічні та кваліфіковані працівники з інструментом.

На 01.01.2020 року актуальними залишалися 1,5 тис. вакантних місць.

Середнє навантаження незайнятого населення з числа осіб, що звернулися за сприянням у працевлаштуванні до міської служби зайнятості, становило одну особу на одне вільне робоче місце.

З метою підвищення конкурентоспроможності 641 безробітний проходив професійне навчання, перепідготовку або підвищення кваліфікації за професіями, які користуються попитом на місцевому ринку праці.

Одним з напрямків соціального захисту незайнятого населення є організація оплачуваних громадських робіт, які забезпечують тимчасову зайнятість. У таких роботах взяли участь 386 осіб.

Активно проводилися превентивні заходи для запобігання безробіттю в молодіжному середовищі. Протягом навчального року для учнів шкіл проводилися презентації професій, ярмарки кар’єри, Дні відкритих дверей навчальних закладів, тематичні «Тижні профорієнтації», екскурсії на підприємства для ознайомлення з професіями безпосередньо на робочому місці тощо. Профорієнтаційні послуги отримали понад 50 тис. одеситів, з них 28,7 тис. учнів шкіл міста.

Всього протягом 2019 року активними формами зайнятості (працевлаштуванням, професійним навчанням та громадськими роботами) були охоплені 5,1 тис. осіб.

Фото: Телеканал Z

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