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В Одесі загорілося відділення банку: постраждалих немає

В Одесі загорілося відділення банку: постраждалих немає

Вчора, 27 липня, о 19:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у відділенні ПриватБанку у м.Одеса по вулиці Небесної Сотні 13.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння у відділенні ПриватБанку  на першому поверсі у п’ятиповерховому житловому будинку .

Вогнеборці локалізували загоряння о  19:49 та ліквідували о 19:53 на площі 1 м.кв.

Від ДСНС залучалось 7 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба

1 комментарий
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Имярек
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Имярек

Приват — самый удобный банк.
И Приват24 – удобная вещь.
Не хотелось бы, чтоб отделения этого банка горели…

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