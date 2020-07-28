В Одесі загорілося відділення банку: постраждалих немає

Вчора, 27 липня, о 19:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у відділенні ПриватБанку у м.Одеса по вулиці Небесної Сотні 13.

Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.

По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння у відділенні ПриватБанку на першому поверсі у п’ятиповерховому житловому будинку .

Вогнеборці локалізували загоряння о 19:49 та ліквідували о 19:53 на площі 1 м.кв.

Від ДСНС залучалось 7 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу.

Фото: пресслужба