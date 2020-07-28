В Одесі загорілося відділення банку: постраждалих немає

Вчора, 27 липня, о 19:32 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння у відділенні ПриватБанку у м.Одеса по вулиці Небесної Сотні 13.
Про це повідомила пресслужба ДСНС в Одеській області.
По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння у відділенні ПриватБанку на першому поверсі у п’ятиповерховому житловому будинку .
Вогнеборці локалізували загоряння о 19:49 та ліквідували о 19:53 на площі 1 м.кв.
Від ДСНС залучалось 7 одиниць пожежної техніки та 20 чоловік особового складу.
Фото: пресслужба1 комментарий
Приват — самый удобный банк.
И Приват24 – удобная вещь.
Не хотелось бы, чтоб отделения этого банка горели…