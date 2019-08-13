В Одесі за ніч зловмисники вирізали 134 метри дротів

За ніч патрульні затримали трьох чоловіків, які підозрюються у крадіжці кабелю.

Близько опівночі, під час патрулювання Приморського району, патрульні помітили двох осіб, які зрізали дроти електричної мережі прикріплені до фасаду будинку. Побачивши службовий автомобіль, порушники почали тікати. Інспектори наздогнали та затримали 29 та 31-річного чоловіків.

У затриманих виявили інструменти за допомогою яких ті різали кабель: ніж та пасатижі. Чоловіки встигли вирізати 14 метрів дроту. На місце викликали слідчих для подальшого встановлення всіх обставин справи.

Згодом, близько 3 години ночі, патрульним надійшов виклик про те, що у Суворовському районі міста невідомий намагається викрасти кабель. Прибувши на вказану адресу, інспектори поліції виявили чоловіка, поруч біля змотаних кабелів. Помітивши патрульних, чоловік почав тікати, однак його наздогнали та затримали.

Згідно ч.3 ст.18 ЗУ “Про Національну поліцію”, вказаному громадянину було роз’яснено причину його зупинки та встановлено особу: ним виявився мешканець Одеси 1981 року народження. Під час поверхневої перевірки, чоловік виклав зі своєї чорної шкіряної сумки ножі та плоскогубці. Згодом затриманий показав місце де зрізав кабель та заховав його у люк. Загалом чоловік вирізав 120 метрів дроту електричної мережі.

На місце викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх обставин справи.

Також всіх затриманих перевіряють на причетність до аналогічних злочинів.

Фото: Патрульна поліція