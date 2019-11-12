В Одесі з’явився новий дитячий спортивний комплекс з “Летючим голландцем”

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Раніше на цій ділянці скверу був дитячий майданчик, який не відповідав потребам, оскільки в окрузі №5 проживають понад 11 тисяч осіб, серед яких багато дітей.

Проєкт «Гавань» у сквері Героїчної оборони Одеси вдалося реалізувати за рахунок залучення коштів з депутатського фонду, які виділив депутат по даному округу Олег Бриндак.

У цій «Гавані» і «пришвартований» корабель «Летючий голландець», а також упорядкована територія навколо дитячого комплексу.

Проєкт «Летючий голландець» – переможець конкурсу «Громадський бюджет» на платформі Одеської міської ради «Соціально-активний громадянин» citizen.omr.gov.ua.

Незвичайний майданчик розрахований на дітей віком від 5-ти до 12-ти років і включає в себе низку елементів, які сприяють гармонійному розумовому і фізичному розвитку дітей.

Фото: ОМР

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