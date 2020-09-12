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В Одесі з’явився другий трисекційний трамвай Odyssey MAX

В Одесі з’явився другий трисекційний трамвай Odyssey MAX

11 вересня в Одесі випустили другий найдовший в Україні трамвай Odyssey MAX. Це перший трамвай який з’явився цього року. 

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Про це розповів на своїй сторінці у фейсбук директор департаменту міського господарства Одеської міської ради – Дмитро Жеман.

“Взагалі в 2020 планувалося випустити з вагоно ремонтних майстерень сім трамваїв, два з яких ODISSEY МАХ, але карантин вніс свої корективи в наші плани. Але нічого страшного, головне ми зберегли потужності підприємства та фахівців, решта надолужимо! ” – поділився Дмитро Жеман.

Новий “Одіссей МАХ” практично нічим не відрізняється від попередника, але робочі визнають, що підтягли деякі компоненти по салону, усунувши слабкі місця, які проявилися під час експлуатації першого трамвая. В кабіні водія встановили відеокамеру, що дозволяє бачити сліпі зони.

Довжина “Одіссей МАХ” – 31 метр. Це найдовший трамвай в країні. Що складається з трьох секцій на базі кузова TatraT3, він здатний перевозити до 280 пасажирів одночасно при 62 посадочних місцях.

Працювати новий трамвай буде на маршруті №7. Він має розвантажити напрямок на селище Котовського і назад в години пік (два ранкових і два вечірніх рейсу).

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