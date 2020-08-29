В Одесі з 9 поверху випав трирічний хлопчик

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

За попередніми даними, дитина випала з вікна квартири, що розташована на дев’ятому поверсі багатоповерхівки в Малиновському районі міста, коли її мати готувала їжу на кухні.

Сім’я в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.

Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини смерті дитини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».

Нагадаємо, на Одещині дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху.

Фото:Сихів Медіа