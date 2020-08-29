В Одесі з 9 поверху випав трирічний хлопчик

Одеські поліцейські встановлюють обставини загибелі 3-річного хлопчика.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
За попередніми даними, дитина випала з вікна квартири, що розташована на дев’ятому поверсі багатоповерхівки в Малиновському районі міста, коли її мати готувала їжу на кухні.
Сім’я в поле зору правоохоронців та соціальної служби у справах дітей не потрапляла.
Зараз на місці працює слідчо-оперативна група територіального відділу поліції. Правоохоронці встановлюють повні обставини смерті дитини та вирішують питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».
Нагадаємо, на Одещині дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху.
Фото:Сихів Медіа