На Одещині дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до реанімаційного відділення міської лікарні госпіталізована дівчинка, 2018 року народження, яка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.

Попередньо встановлено, що дитина вибралася на підвіконня, підставивши табуретку, і сперлася на москітну сітку.

Зараз на місці працюють співробітники територіального відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.

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