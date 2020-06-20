На Одещині дворічна дівчинка випала з вікна шостого поверху

Правоохоронці встановлюють обставини травмування малолітньої жительки Чорноморська.
Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.
Вчора ввечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до реанімаційного відділення міської лікарні госпіталізована дівчинка, 2018 року народження, яка випала з вікна шостого поверху багатоповерхівки.
Попередньо встановлено, що дитина вибралася на підвіконня, підставивши табуретку, і сперлася на москітну сітку.
Зараз на місці працюють співробітники територіального відділення поліції. Правоохоронці з’ясовують повні обставини події та вирішують питання про її кваліфікацію.