В Одесі встановили пункти збору використаних масок, респіраторів і рукавичок (фото)

В Одесі організували централізований збір використаних населенням одноразових масок, респіраторів і рукавичок, за допомогою яких одесити вживають запобіжних засобів від захворювання COVID-19.

Про це повідомила пресслужба Департаменту міського господарства Одеської міської ради.

Під час дистанційного засідання оперативного штабу по COVID-19 виконуючий обов’язки міського голови – директора департаменту міського господарства Дмитро Жеман розповів, що співробітники комунальних підприємств і служб свої засоби захисту організовано утилізують після кожної зміни шляхом спалювання.

– Однак жителі мільйонного міста такої можливості не мають, тому ми передбачили таку можливість. Біля житлових будинків, будівлі ЖКС, в парках та інших знакових місцях ми встановлюємо спеціальні бокси, куди одесити зможуть викинути використані маски, рукавички, респіратори, – зазначив Дмитро Жеман.

Фото: Департамент міського господарства

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