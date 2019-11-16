В Одесі встановили десятиметровий арт-об’єкт “Донька”: це перший профіль із серії “Сім’я” (відео)

Одесская киностудия: жилой комплекс имени Высоцкого или Голливуд у Черного моря? Легендарная Одесская киностудия, недавно с помпой отпраздновавшая свой столетний юбилей, имеет вполне определенную перспективу оказаться в частных руках. Президент Владимир Зеленский подписал закон, отменяющий мораторий на ее полную приватизацию. Постановление это не на шутку накалило страсти — и, в первую очередь, среди киношников. Что принесет новый закон — уничтожение киностудии, застройку ее территории «у самого синего моря» или возрождение кинематографической славы Одессы, — выясняла «Одесская жизнь». ПОДРОБНЕЕ

Зеленський вручив державні нагороди працівникам культури Одеської області Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким призначив державні нагороди та почесні звання з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. ПОДРОБНЕЕ