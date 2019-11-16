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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі встановили десятиметровий арт-об’єкт “Донька”: це перший профіль із серії “Сім’я” (відео)

В Одесі встановили десятиметровий арт-об’єкт “Донька”: це перший профіль із серії “Сім’я” (відео)

“Мама”, “тато” і “син” невдовзі також будуть встановлені.

Про це повідомляє “Редакція” у Facebook.

«Донька» – перший профіль зі сталі із серії «Сім’я». Дану серію арт-об’єктів створив одеський скульптор Олександр Мілов.

Скульптура заввишки у 10 метрів, а важить 750 кілограмів. Серію арт-об’єктів «Сім’я» встановлять поблизу центру «Рів’єра» у Суворовському районі міста.

Профілі мами, тата і сина невдовзі також встановлять.

В Одесі встановили новий арт-об'єкт

НОВИЙ АРТ-ОБ'ЄКТ В ОДЕСІ ✨«Донька» – перший профіль зі сталі із серії «Сім'я», яку створює одеський скульптор Alexandr Milov. Десятиметровий арт-об'єкт, вагою 750 кілограмів, встановили біля Рев'єри. Мама, тато і син вже напідході 😊Подобається? #Редакція

Gepostet von Редакція am Freitag, 15. November 2019

Фото: скріншот з відеозапису

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