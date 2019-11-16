В Одесі встановили десятиметровий арт-об’єкт “Донька”: це перший профіль із серії “Сім’я” (відео)

“Мама”, “тато” і “син” невдовзі також будуть встановлені.
Про це повідомляє “Редакція” у Facebook.
«Донька» – перший профіль зі сталі із серії «Сім’я». Дану серію арт-об’єктів створив одеський скульптор Олександр Мілов.
Скульптура заввишки у 10 метрів, а важить 750 кілограмів. Серію арт-об’єктів «Сім’я» встановлять поблизу центру «Рів’єра» у Суворовському районі міста.
Профілі мами, тата і сина невдовзі також встановлять.
В Одесі встановили новий арт-об'єкт
НОВИЙ АРТ-ОБ'ЄКТ В ОДЕСІ ✨«Донька» – перший профіль зі сталі із серії «Сім'я», яку створює одеський скульптор Alexandr Milov. Десятиметровий арт-об'єкт, вагою 750 кілограмів, встановили біля Рев'єри. Мама, тато і син вже напідході 😊Подобається? #Редакція
Gepostet von Редакція am Freitag, 15. November 2019
Фото: скріншот з відеозапису