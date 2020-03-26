В Одесі водій посеред вулиці викрав дівчину

Про те, що невідомий чоловік нібито насильно посадив до автомобіля дівчину і повіз у невідомому напрямку, до поліції повідомив випадковий очевидець події.

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Для встановлення місця знаходження автомобіля в місті був введений оперативний план «Перехват». Зовсім скоро правоохоронці знайшли розшукуваний транспортний засіб та його водія, який виявився таксистом.

Зі слів чоловіка, жінка, про яку йдеться, – пасажирка, яка разом зі своїм знайомим скористалася послугами його таксі. Конфлікту між ним та дівчиною, переконує водій, у нього не було. Натомість сама пасажирка та її супутник дійсно усю дорогу з’ясовували стосунки. У тому числі, і на вулиці біля автомобіля, коли, не маючи можливості дати решту з великої купюри, таксист привіз їх розміняти гроші до найближчого магазину. Зрештою, пасажири розрахувалися за послуги і пішли.

Зараз поліцейські перевіряють цю інформацію. Особи жінки та її супутника – учасників інциденту поки не встановлені, ніяких заяв щодо протиправних дій відносно них у поліцію не надходило.

Перевірка триває.

Фото: Auto Broker

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