В Одесі внаслідок ДТП загинув 15-річний юнак

У поліції розслідують обставини смертельної ДТП.

Вчора, 23 липня, близько десятої години вечора на Люстдорфській дорозі внаслідок ДТП загинув 15-річний юнак. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

Переходячи дорогу у невстановленому місці з великим потоком руху, хлопець потрапив під колеса автомобіля «Infiniti».

За результатами медекспертизи, 34-річний водій був у тверезому стані.

Наразі автомобіль відбуксовано на спецмайданчик. Поліція встановлює обставини події та особистість загиблого.

Фото: odessa.online