В Одесі внаслідок ДТП загинув 15-річний юнак

У поліції розслідують обставини смертельної ДТП.
Вчора, 23 липня, близько десятої години вечора на Люстдорфській дорозі внаслідок ДТП загинув 15-річний юнак. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Переходячи дорогу у невстановленому місці з великим потоком руху, хлопець потрапив під колеса автомобіля «Infiniti».
За результатами медекспертизи, 34-річний водій був у тверезому стані.
Наразі автомобіль відбуксовано на спецмайданчик. Поліція встановлює обставини події та особистість загиблого.
Фото: odessa.online
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