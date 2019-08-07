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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка мопеду

В Одесі внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка мопеду

Дорожньо-транспортна пригода трапилася на розі  проспекту Шевченко та провулку Шампанський.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Одеської області.

Як виявилося, автомобіль Hyundai зіткнувся із мопедом Honda.

Внаслідок аварії постраждали водій мопеду та 9-ти річна дитина, яка була пасажиркою мопеду. Постраждалих шпиталізували.

На місці ДТП працювали слідчі, які з’ясовують всі обставини пригоди.

Нагадаємо, в Одесі вантажівка застрягла під залізничним мостом.

Фото: Патрульна поліція

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