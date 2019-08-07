В Одесі внаслідок ДТП постраждала 9-річна пасажирка мопеду

Жалобы на работу одесской патрульной полиции были, наконец, услышаны киевским руководством. И начальник управления патрульной полиции в Одесской области Юрий Рыбак, временно отстраненный от должности, стал только «первой ласточкой». На минувшей неделе всерьез взялись за всю патрульную службу Одессы.

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