В Одесі внаслідок ДТП перекинулася карета швидкої допомоги (фото)

Про це повідомила пресслужба ГУНП в Одеській області.

Вчора, 14 серпня, близько 14-ї години на перехресті вулиці Чорноморського козацтва та скверу «Червоний» водій «VOLKSWAGEN» не надав перевагу «швидкій», яка рухалася з увімкненими проблисковими маячками, та допустив із нею зіткнення. Карета швидкої допомоги перекинулася.

Внаслідок аварії тілесні ушкодження отримали 21-річний водій «швидкої» та 22-річний фельдшер. Останнього доставили в лікарню. Водієві госпіталізація не знадобилася.

На місці працювала слідчо-оперативна група територіального відділу поліції та СОГ по розслідуванню дорожньо-транспортних пригод ГУНП в Одеській області. Після встановлення всіх обставин події буде вирішено питання про її кваліфікацію та внесено відомості до ЄРДР.

Фото: пресслужба