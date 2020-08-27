Новости Одессы и Одесской области

В Одесі викрили групу осіб, яка підробляла документи морякам

В Одесі викрили групу осіб, яка підробляла документи морякам

В Одесі співробітники Служби безпеки України викрили системний корупційний механізм під час виготовлення кваліфікаційних документів та посвідчень моряка.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Про це повідомила пресслужба СБУ в Одеській області.

За даними досудового слідства, схему організували посадовці Управління капітана Одеського морського порту, що входить до Державної служби морського та річкового транспорту України, низка крюїнгових компаній, які займаються підбором екіпажу для суден, а також працівники спеціалізованих морських тренажерних центрів Одеси.

Гроші зловмисники вимагали за виготовлення сертифікатів, дипломів, паспортів та інших дозвільних документів на вихід у рейс. При цьому деякі моряки не проходили навчання та приступали до служби без необхідних знань та навичок. Вартість таких «послуг» залежала від виду документа, терміновості його виготовлення та платоспроможності клієнтів.

У межах кримінального провадження, відкритого за ч. 4 ст. 368-3 (підкуп службової особи юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) Кримінального кодексу України, правоохоронці провели обшуки за місцями роботи та проживання фігурантів справи.
Вилучено матеріали, які доводять протиправні оборудки та будуть долучені до доказової бази розслідування.

Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до корупційної схеми.

Фото: пресслужба

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить