В Одесі вийшов в море майбутній корабель Військово-Морських Сил (фото)

Вчора, 30 січня, від стінки заводу “Україна” м. Одеса в море вийшов корабель, який сплановано для передачі Військово-Морським Силам ЗС України. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань.

Про це повідомляє Прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Корабель, який було закладено на заводі “Кузня на Рибальському” та спущено на воду 23 квітня 2019 року на даний час дообладнується на підприємстві “Судоверф Україна”. Протягом дня представники заводу разом з екіпажем виконували різноманітні завдання з перевірки якості роботи механізмів та агрегатів корабля відповідно до запланованого графіку.

Зі слів заступника генерального директора з виробництва заводу “Кузня на Рибальському” Олександра Вишневецького – корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми. Всі заходи випробувань проведені. За підсумками випробування недоліків в роботі механізмів не виявлено. Екіпаж позитивно оцінив можливості корабля. Фото: ВМС ЗСУ

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