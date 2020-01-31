fbpx
Новости Одессы и Одесской области

В Одесі вийшов в море майбутній корабель Військово-Морських Сил (фото)

В Одесі вийшов в море майбутній корабель Військово-Морських Сил (фото)

Вчора, 30 січня, від стінки заводу “Україна” м. Одеса в море вийшов корабель, який сплановано для передачі Військово-Морським Силам ЗС України. Метою виходу було проведення частини заводських ходових випробувань.

Про це повідомляє Прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Корабель, який було закладено на заводі “Кузня на Рибальському” та спущено на воду 23 квітня 2019 року на даний час дообладнується на підприємстві “Судоверф Україна”. Протягом дня представники заводу разом з екіпажем виконували різноманітні завдання з перевірки якості роботи механізмів та агрегатів корабля відповідно до запланованого графіку.

Зі слів заступника генерального директора з виробництва заводу “Кузня на Рибальському” Олександра Вишневецького – корабель виконав поставлені завдання відповідно до запланованої програми. Всі заходи випробувань проведені.

За підсумками випробування недоліків в роботі механізмів не виявлено. Екіпаж позитивно оцінив можливості корабля.

Фото: ВМС ЗСУ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Загрузка...
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

У нас появился Viber  канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить