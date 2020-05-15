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В Одесі відремонтували і оснастили новим обладнанням дитячу стоматполіклініку (фото)

В Одесі відремонтували і оснастили новим обладнанням дитячу стоматполіклініку (фото)

В Одесі проведено капітальний ремонт будівлі дитячого відділення міської стоматологічної поліклініки №1 на вулиці Дегтярній, 17.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.

Відремонтовано внутрішні приміщення відділення, фасад та покрівлю будівлі, встановлені сучасні енергозберігаючі вікна. У процесі капремонту проведена повна заміна систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, встановлена система автоматичної пожежної сигналізації.

Для дитячого відділення  закуплені десять сучасних стоматологічних установок. У відділенні забезпечено високу якість і комфортні умови надання стоматологічної допомоги маленьким пацієнтам.

Наразі дитяче стоматологічне відділення на вул. Дегтярній відкрито і веде прийом дитячого населення Приморського району.

Фото: ОМР

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