В Одесі відремонтували і оснастили новим обладнанням дитячу стоматполіклініку (фото)

Выходим из карантина весело! Или так: все будет хорошо, победно и, конечно же, с юмором.

Одеський міський клуб фотографів «Фотон-2» запрошує всіх охочих на онлайн-фотовиставку «Моя одеська весна 2020 року», яка проходить на офіційній сторінці фотоклубу в мережі Фейсбук.

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