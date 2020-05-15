В Одесі відремонтували і оснастили новим обладнанням дитячу стоматполіклініку (фото)

В Одесі проведено капітальний ремонт будівлі дитячого відділення міської стоматологічної поліклініки №1 на вулиці Дегтярній, 17.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міськради.
Відремонтовано внутрішні приміщення відділення, фасад та покрівлю будівлі, встановлені сучасні енергозберігаючі вікна. У процесі капремонту проведена повна заміна систем опалення, водопостачання, каналізації, електропостачання, встановлена система автоматичної пожежної сигналізації.
Для дитячого відділення закуплені десять сучасних стоматологічних установок. У відділенні забезпечено високу якість і комфортні умови надання стоматологічної допомоги маленьким пацієнтам.
Наразі дитяче стоматологічне відділення на вул. Дегтярній відкрито і веде прийом дитячого населення Приморського району.
Фото: ОМР