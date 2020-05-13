В Одесі відкоригують історико-архітектурний опорний план міста

Почати коригування наявного історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів в Одесі планується вже цього року.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Історико-архітектурний опорний план міста, який затверджений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ще у 2008 році і є складовою частиною чинного Генплану міста, потребує оновлення.

Коригування буде проводитися у два етапи. Перший етап запланований на 2020 рік і передбачає роботу з графічною частиною історико-архітектурного плану міста.

Другий етап – внесення змін до його текстової частини – планується провести у 2021 році.

Відповідний тендер був оголошений міським управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини 13 квітня 2020 року в системі публічних закупівель ProZorro.

Переможцю торгів необхідно буде провести аналіз містобудівної ситуації в історичних ареалах Одеси і внести зміни, що відбулися за останні 20-30 років.

Також він повинен буде виправити помилки за адресами, по конфігурації пам’яток, які були виявлені під час роботи з наявним історико-архітектурним опорним планом.

Крім того, технічне завдання вказує на приведення переліку пам’яток Одеси у відповідність з наказами Міністерства культури України про внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; коригування меж територій історичних ареалів, у тому числі з урахуванням наявного стану збереження історичної забудови.

Коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси» передбачена Міською комплексною програмою збереження і розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.

Коментар начальника управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради Павла Остапенка.

Фото: 048

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.