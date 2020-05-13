В Одесі відкоригують історико-архітектурний опорний план міста

Почати коригування наявного історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів в Одесі планується вже цього року.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Історико-архітектурний опорний план міста, який затверджений Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України ще у 2008 році і є складовою частиною чинного Генплану міста, потребує оновлення.
Коригування буде проводитися у два етапи. Перший етап запланований на 2020 рік і передбачає роботу з графічною частиною історико-архітектурного плану міста.
Другий етап – внесення змін до його текстової частини – планується провести у 2021 році.
Відповідний тендер був оголошений міським управлінням з питань охорони об’єктів культурної спадщини 13 квітня 2020 року в системі публічних закупівель ProZorro.
Переможцю торгів необхідно буде провести аналіз містобудівної ситуації в історичних ареалах Одеси і внести зміни, що відбулися за останні 20-30 років.
Також він повинен буде виправити помилки за адресами, по конфігурації пам’яток, які були виявлені під час роботи з наявним історико-архітектурним опорним планом.
Крім того, технічне завдання вказує на приведення переліку пам’яток Одеси у відповідність з наказами Міністерства культури України про внесення об’єктів до Державного реєстру нерухомих пам’яток України; коригування меж територій історичних ареалів, у тому числі з урахуванням наявного стану збереження історичної забудови.
Коригування «Історико-архітектурного опорного плану, проєкту зон охорони, визначення меж історичних ареалів м. Одеси» передбачена Міською комплексною програмою збереження і розвитку історичного центру міста Одеси на 2019-2021 роки.
Коментар начальника управління з питань охорони об’єктів культурної спадщини Одеської міської ради Павла Остапенка.
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