В Одесі Uber буде безкоштовно доставляти медиків до лікарень

МОЗ та Uber домовилися про безкоштовне перевезення лікарів на час карантину.
Про це йдеться на офіційному Telegram-каналі Міністерства охорони здоров’я про коронавірус.
За домовленістю з Міністерством охорони здоров’я України та органами місцевого самоврядування, Uber буде безкоштовно доставляти до лікарень медичних працівників, задіяних у запобіганні та ліквідації коронавірусної інфекції в Україні. Ця домовленість включає 10 000 поїздок, які медичні працівники можуть здійснити, щоб дістатися до своїх лікарень та робочих місць.
Ця опція буде доступною в містах, де функціонує сервіс Uber: Київ, Одеса, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця.
МОЗ України вдячне Uber за виявлену соціальну відповідальність та закликає інші транспортні сервіси долучитися до ініціативи та допомогти дістатися на роботу тим, хто рятує людські життя.
Нагадаємо, в Одесі лікарів безкоштовно возять на роботу волонтери.
Фото: politeka.net
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