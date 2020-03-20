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Новости Одессы и Одесской области

В Одессе волонтеры начали бесплатно подвозить на работу медработников

В Одессе волонтеры начали бесплатно подвозить на работу медработников

В Вайбере создали группу помощи на период тотального карантина “Одесса.Подвезу Медика”.

Ее организовали для желающих помогать добираться на работу медработникам.

Об этом сообщает 7kanal.com.ua.

Создатели отмечают, что сообщество – это не способ позаработать в карантин.

Это безвозмездная помощь тем, кто не может брать такси в то время, как проезд в общественном транспорте ограничили.

В группу за пару дней вступило около 700 волонтеров.

При этом они принимают заказы не только по городу, а и в некоторых случаях выезжают в пригород.

Стоит отметить, что подобные группы начали функционировать в других городах Украины.

Фото: 7kanal.com.ua

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