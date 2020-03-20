В Одессе волонтеры начали бесплатно подвозить на работу медработников

В Вайбере создали группу помощи на период тотального карантина “Одесса.Подвезу Медика”.
Ее организовали для желающих помогать добираться на работу медработникам.
Об этом сообщает 7kanal.com.ua.
Создатели отмечают, что сообщество – это не способ позаработать в карантин.
Это безвозмездная помощь тем, кто не может брать такси в то время, как проезд в общественном транспорте ограничили.
В группу за пару дней вступило около 700 волонтеров.
При этом они принимают заказы не только по городу, а и в некоторых случаях выезжают в пригород.
Стоит отметить, что подобные группы начали функционировать в других городах Украины.
Фото: 7kanal.com.ua
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