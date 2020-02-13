В Одесі у програмі «Доступні ліки» взяли участь 217 аптек

В Одесі продовжує успішно працювати урядова програма «Доступні ліки», за якою пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою і цукровим діабетом II типу можуть отримати медикаменти безкоштовно або з незначною доплатою.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Для отримання медикаментів за програмою «Доступні ліки», пацієнт повинен звернутися до сімейного лікаря, з яким підписав декларацію, виписати електронний рецепт і з ним отримати ліки в будь-якій аптеці України, яка уклала договір з Національною службою здоров’я.

В Одесі завдяки проведеній міською владою інформатизації роботи сімейних лікарів впровадження механізму виписки електронних рецептів за програмою «Доступні ліки» пройшло швидко і безпроблемно, значно спростивши процедуру отримання ліків і піднявши медичне обслуговування населення на більш високий рівень.

На території Одеси в програмі «Доступні ліки» беруть участь 217 аптек, зі списком яких можна ознайомитися у свого сімейного лікаря або на сайті Національної служби здоров’я України. Активну участь у Програмі бере мережа муніципальних аптек КП «Одесфарм». Також з рецептом сімейного лікаря можна отримати ліки за Програмою в будь-якій аптеці України, що бере участь у Програмі, ці аптеки мають на дверях спеціальну наклейку.

За даними сайту НСЗУ, в Одесі сімейними лікарями в період з квітня минулого року по теперішній час виписані 197 552 пільгових рецепти за програмою «Доступні ліки». Кількість рецептів, за якими пацієнти вже отримали медикаменти, становить 167 108, або 84,6% від загальної кількості.

Програма «Доступні ліки» не тільки зменшує фінансове навантаження на пацієнтів, але й підвищує довіру до сімейного лікаря, оскільки скористатися Програмою можна тільки після підписання декларації з сімейним лікарем. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, програма «Доступні ліки» поліпшила доступність лікування для українців і дозволила знизити ціни на препарати.

Фото: ОМР

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

★У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!