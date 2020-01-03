В Одесі у новорічну ніч від піротехніки травмувалися 9 осіб, троє з них – діти: звіт поліції

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

В ніч з 31 грудня 2019-го на 1 січня 2020-го в Одесі та області пройшли сімдесят дев’ять новорічних масових заходів, участь у яких взяли близько п’ятдесяти тисяч громадян. Публічну безпеку жителів та гостей регіону забезпечували посилені наряди поліцейських та нацгвардійців. Зокрема, лише центральну частину Одеси у новорічну ніч патрулювали 200 правоохоронців.

Загалом за дві доби – 31 грудня та 1 січня – до поліції надійшло трохи більше двох тисяч повідомлень про ймовірні правопорушення. Два з них стосуються розбійних нападів, три – грабежів, одне – вбивства на побутовому ґрунті, яке тієї ж доби було розкрито. Складено близько трьохсот протоколів відносно порушників адміністративного законодавства. З них 28 – на громадян, які сіли за кермо у стані алкогольного сп’яніння, 5 – за дрібне хуліганство і 9 – за домашнє насильство.

На жаль, не обійшлися новорічні святкування без постраждалих від піротехніки. Внаслідок необережного поводження з піротехнічними виробами по Одесі та області були травмовані дев’ятеро людей, троє з яких – діти.

– В цілому ж і новорічна ніч, і наступна святкова доба минули спокійно. Це спільний результат роботи правоохоронців та правосвідомості громадян. Ми вдячні всім, хто дослухався до наших рекомендацій та дотримувався вимог закону і заходів безпеки. Наразі поліцейські регіону продовжують нести службу у посиленому режимі, – зазначив заступник начальника ГУНП Сергій Махотін.

Фото: Информатор Днепр

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