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Новости Одессы и Одесской области

В Одесі у ніч на Водохреща міський транспорт працюватиме у напрямку пляжів: графік руху

В Одесі у ніч на Водохреща міський транспорт працюватиме у напрямку пляжів: графік руху

У зв’язку з проведенням православного свята Хрещення Господнього в ніч з 18 на 19 січня 2020 р. до 01:00 буде організована робота міського громадського транспорту до місць освячення води Водохресних купань (пляжі міста).

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Відтак у цей день рух буе продовжений у:
– трамвайних маршрутів № 1- 2 од., № 6 – 2 од., № 18 – 4 од., № 28 – 2 од.;
– тролейбусних маршрутів № 2 – 2 од., № 3 – 2 од.

Робота трамвайного маршруту № 1 буде організована від Лузанівки до вул. Паустовського.

З 22:30 18 січня до 01:00 19 січня 2020 року буде організована робота автобусних маршрутів за тимчасовими схемами руху:
– № 242 від вул. Паустовського до 7-ї Пересипській в кількості 5 од.;
– № 215 від 16-ї ст. Великого Фонтану до пл. Толбухіна в кількості 5 од.

Фото: Zaxid.net

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