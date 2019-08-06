В Одесі у липні зареєстрували 236 порушень правил благоустрою

В результаті роботи інспекторів порушники поступово виправляють ситуацію

З квітня співробітники департаменту міського господарства приступили до виконання робіт з виявлення порушень Правил благоустрою міста.

Про це повідомляється на офіційному сайті Одеської міської ради.

За результатами роботи інспекторів, за липень поточного року на порушників Правил благоустрою міста складено 236 протоколів.

Співробітники департаменту фіксують різні порушення, переважно – це неналежний санітарний стан прилеглої території, зокрема, незадовільний стан тротуарного покриття, неприбране будівельне сміття та ін.

В результаті роботи інспекторів порушники поступово виправляють ситуацію. Так, раніше повідомлялося, що підприємці, на яких були складені протоколи, виконали за свій рахунок ремонт тротуарної плитки по вул. Великій Арнаутській та вул. Малій Арнаутській, встановили урни і прибрали будівельне сміття.

У липні також є результати: встановлено 108 урн у різних районах міста і укладено 64 договори на вивезення сміття, переважно в приватному секторі.

Рейди щодо виявлення порушників Правил благоустрою міста тривають.

Фото: Одеська міськрада