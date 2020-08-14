В Одесі у історичній частині міста обмежать рух транспорту та вимкнуть світлофори

Про це повідомила пресслужба Одеської міськради.

У зв’язку з проведенням велогонки 15 серпня з 08:00 до 14:00 буде тимчасово обмежено в’їзд на вул. Приморську (від Польського узвозу до Військового узвозу), крім спецавтотранспорту і промаркованих автомобілів, що беруть участь у змаганнях.

16 серпня з 08:00 до 14:00 буде перекрито в’їзд на вул. Пушкінську (від вул. Буніна до вул. Ланжеронівської) і вул. Рішельєвську (від вул. Ланжеронівської до вул. Буніна) особистого транспорту громадян, крім спецавтотранспорту і промаркованих автомобілів і мотоциклів, що беруть участь у змаганнях.

15-16 серпня з 08:00 до 14:00 будуть відключені світлофори за маршрутом змагань і звільнена від автотранспорту службова стоянка по вул. Ланжеронівській, 1 для розміщення транспорту організаторів та учасників змагань.

У зв’язку з проведенням велосипедної гонки вносяться тимчасові зміни до схем руху міського громадського транспорту:

15 серпня з 07:30 до 14:30 робота тролейбусного маршруту № 10 у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Рішельєвську і далі за маршрутом у зворотному напрямку.

Робота автобусних маршрутів організована:

автобуси №№ 110, 120, 190:

– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Польської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутами;

– у напрямку руху до залізничного вокзалу – від вул. Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Польську і далі за маршрутами;

автобус № 210:

– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Пушкінської на вул. Грецьку, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську, вул. Гаванну, Військовий узвіз, вул. Приморську і далі за маршрутом;

– у напрямку руху до залізничного вокзалу – від вул. Приморської на Військовий узвіз, вул. Гаванну, пров. Маяковського, вул. Преображенську, вул. Буніна, вул. Польську і далі за маршрутом.

16 серпня з 07:30 до 14:30 буде змінено рух тролейбусних маршрутів:

– № 9 за маршрутом «вул. Інглезі – залізничний вокзал»;

– № 7 за маршрутом «вул. Архітекторська – залізничний вокзал».

Зміни роботи автобусних маршрутів:

№ 210

– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Пушкінської на вул. Єврейську, вул. Польську і далі за маршрутом;

№ 145

– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;

№ 137

– у напрямку руху до Пересипського мосту – від вул. Канатної на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;

– у напрямку руху до вул. Генерала Петрова – від вул. Буніна на вул. Рішельєвську, вул. Успенську, вул. Канатну і далі за маршрутом;

№ 221

– у напрямку руху до Соборної площі – від вул. Пушкінської на вул. Жуковського, вул. Катерининську, вул. Ланжеронівську і далі за маршрутом;

№ 175

– у напрямку руху до Соборної площі – від вул. Пушкінської на вул. Жуковського і далі за маршрутом,

– у напрямку руху до залізничного вокзалу – від вул. Буніна на вул. Рішельєвську і далі за маршрутом;

№ 146

– у напрямку руху до просп. Небесної Сотні – від вул. Буніна на вул. Рішельєвську, вул. Успенську, вул. Канатну і далі за маршрутом.

Маршрут змагань: